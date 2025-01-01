Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Rabenvater

SAT.1Staffel 5Folge 18
Der Rabenvater

Der RabenvaterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 18: Der Rabenvater

46 Min.Ab 12

Eine Psychotherapeutin findet eines Morgens ein Baby samt einem Zettel vor der Türe zu ihrer Praxis. Wer hat das Kind dort abgelegt? - Zwei weibliche Badegäste ziehen sich in der Umkleide eines Schwimmbads um, als plötzlich ein Selfie-Stick über die Wand ragt. - Als eine 16-Jährige von dem Besuch bei ihrem Vater nach Hause zurückkehrt, findet sie ein Jagdmesser auf dem heimischen Wohnzimmertisch vor. Zudem liegt ein Fremder in der Badewanne ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen