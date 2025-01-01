Private Fahrstunde wird zum EhedramaJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 2: Private Fahrstunde wird zum Ehedrama
46 Min.Ab 12
Nach einem Verkehrsunfall liefern sich eine Augenzeugin und der Beifahrer des Wagens einen heftigen Streit. Die Fahrerin beteuert, dass er sie zum Autofahren gezwungen hätte. - Eine Mutter wird von einem Gerichtsvollzieher sexuell bedrängt. Als ihr Sohn die Situation mitbekommt, holt er zum Schlag aus. - Ein Lehrer campiert vor dem Büro seines ehemals besten Freundes, einem Anlageberater, und vergrault dessen Kunden.
