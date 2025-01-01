Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Nachtwanderung des Grauens

SAT.1Staffel 5Folge 28
Die Nachtwanderung des Grauens

Die Nachtwanderung des GrauensJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 28: Die Nachtwanderung des Grauens

46 Min.Ab 12

Bei einem Abendspaziergang hört eine Rentnerin Kinderschreie aus dem Wald. Sie alarmiert sofort die Polizei. Als diese eintrifft, ertönt ein lauter Knall aus dem Wald. - In einem Café bettelt eine angetrunkene 15-Jährige die Gäste um Geld an - dabei wird sie handgreiflich. Der Cafébesitzer ruft die Polizei um Hilfe. - Eine 60-Jährige beobachtet, wie sich ein Mann auf dem Balkon der Nachbarin an der frisch gewaschenen Unterwäsche zu schaffen macht. Kurz darauf stürzt er ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen