Auf Streife
Folge 29: Nicht alles Gold was glänzt!
46 Min.Ab 12
Polizeieinsatz im Bordell: Einem 42-Jährigen droht der Rausschmiss aus dem Puff. - Für eine 58-Jährige wird der Friseurbesuch zum Grauen: Mit Bauschaum im Haar alarmiert sie die Polizei. - Einem Reisebusfahrer wird bei einer kurzen Pause der Bus gestohlen. Mit dem Bus verschwinden die acht Pfadfinder und die Betreuerin - besteht da ein Zusammenhang?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1