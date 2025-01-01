Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Einbruchs-App

SAT.1Staffel 5Folge 44
Folge 44: Die Einbruchs-App

45 Min.Ab 12

Über eine Einbruchs-App wird eine 41-Jährige darüber informiert, dass sich ungewöhnliche Bewegungen im Keller ihres Hauses abspielen. Aus Angst vor Einbrechern bittet sie die Polizei um Hilfe. Rasierklingen verletzen einen Fünfährigen auf dem Spielplatz. Die Mutter des Jungen macht einen 16-Jährigen dafür verantwortlich und knüpft sich diesen vor.

