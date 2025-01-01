Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Patchwork-Brüder

SAT.1Staffel 5Folge 51
Die Patchwork-Brüder

Die Patchwork-BrüderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 51: Die Patchwork-Brüder

45 Min.Ab 12

Ein 14-Jähriger behauptet, dass er von seinem 16-jährigen Mitschüler geschlagen wurde. Doch bevor die Beamten den Täter befragen können, flüchtet er. Ein Notruf aus dem Standesamt: Eine aufgelöste Braut meldet ihren Verlobten als vermisst - kurz vor der Heirat sei er plötzlich weg gewesen. Ist er entführt worden? Auf einer Landstraße irrt eine blutende Frau umher. Als die Beamten am Einsatzort eintreffen, hat sich die Anruferin bereits der jungen Frau angenommen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen