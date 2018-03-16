Auf Streife
Folge 74: Falsche Annahme
44 Min.Folge vom 16.03.2018Ab 12
Eine 35-Jährige sperrt den Paketzusteller in seinem Lieferwagen ein. Sie beschuldigt ihn des Diebstahls, da ihre bestellten Pakete sie seit mehreren Wochen nicht mehr erreichen. - Eine Vermieterin soll mit einem Steinwurf einen 13-Jährigen verletzt haben. Sie behauptet allerdings, dass der Junge kurz zuvor Holzleisten aus dem Fenster geworfen habe, woran sie sich verletzt hat.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1