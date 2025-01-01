Auf Streife
Folge 80: Nebulös
46 Min.Ab 12
In einem Hinterhof wird ein 29-Jähriger von einem Mann angegriffen und blutüberströmt zurückgelassen. Die einzige Zeugin ist seine Schwester, die sofort die Polizei alarmiert. - Vor einem Kiosk brettert ein Skateboarder in eine Fahrradfahrerin und verletzt diese leicht. Angeblich ist ein Piepston der Auslöser des Unfalls, behauptet der Skateboarder. Doch niemand anders hört diesen Ton. - In einem Park werden mehrere Griller von einem Fremden mit einem Feuerlöscher attackiert.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1