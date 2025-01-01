Auf Streife
Folge 1: Fatale Verwandtschaft
46 Min.Ab 12
An einem stillgelegten Bahnhof wird eine Lehrerin überfallen, als sie einem kleinen Jungen helfen wollte, der von zwei Jugendlichen drangsaliert wurde. Zuerst wurde sie niedergeschlagen und dann auch noch beraubt. - Vor einem Mehrfamilienhaus schrillt die Alarmanlage eines Cabriolets, in dem eine bewusstlose Frau liegt. Während die Beamten die Identität der Frau herauszufinden versuchen, kommt eine weitere Frau hinzu, die den Schlüssel für das Cabrio hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1