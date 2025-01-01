Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 12
44 Min.Ab 12

Die Beamten auf Streife erblicken auf offener Straße ein Mädchen, welches einen Bollerwagen hinter sich herzieht. Der Schock: In dem Wagen liegt ein regungsloser Junge! - Die Polizisten werden zu einem Friseursalon gerufen: Angeblich hat die Auszubildende eine Kundin mit Absicht verschandelt. - An einer Kreuzung ereignet sich ein Verkehrsunfall. Sofort sind die Beamten zur Stelle und kümmern sich um eine Fahrradfahrerin, die von einem Kleinlaster erfasst worden ist.

