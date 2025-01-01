Auf Streife
Folge 15: Unvollendeter Liebesakt
44 Min.Ab 12
In einem abgeschlossenen Auto sitzt ein Mann mit einer blutenden Wunde am Kopf. Zudem ist er bewusstlos und halbnackt. Wer hat ihn so brutal überfallen? - Eine 28-Jährige im Wonder Woman-Kostüm kommt gerade vorbei, als eine Passantin von zwei Handtaschendieben überfallen wird. Die Superheldin schnappt sich einen der Diebe, doch der andere ist auf der Flucht. - Eine 44-Jährige alarmiert die Beamten: Ein betrunkener Fremder hüpft wutentbrannt auf ihrem Familienauto herum!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1