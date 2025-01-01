Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Geldwäsche

SAT.1Staffel 6Folge 66
Geldwäsche

Auf Streife

Folge 66: Geldwäsche

44 Min.Ab 12

Eine Joggerin macht während ihres Laufs durch den Wald einen interessanten Fund: Eine zerbeulte Sporttasche mit zwei schwarzen Skimasken und einer Pistole! - Vor einem Mehrfamilienhaus streitet sich ein Paar lautstark. Der Mann ist kurz vor einem Wutausbruch. Können die Beamten den Streit noch rechtzeitig stoppen? - Der Tannenbaum im Vorgarten einer 25-Jährigen wurde über Nacht kahl gestutzt und mit Müll überschüttet. Die Mieterin hat einen Verdacht, wer hinter der Tat steckt.

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

