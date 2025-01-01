Auf Streife
Folge 66: Geldwäsche
44 Min.Ab 12
Eine Joggerin macht während ihres Laufs durch den Wald einen interessanten Fund: Eine zerbeulte Sporttasche mit zwei schwarzen Skimasken und einer Pistole! - Vor einem Mehrfamilienhaus streitet sich ein Paar lautstark. Der Mann ist kurz vor einem Wutausbruch. Können die Beamten den Streit noch rechtzeitig stoppen? - Der Tannenbaum im Vorgarten einer 25-Jährigen wurde über Nacht kahl gestutzt und mit Müll überschüttet. Die Mieterin hat einen Verdacht, wer hinter der Tat steckt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1