Auf Streife
Folge 68: Karate Kim
44 Min.Ab 12
Ein 23-Jähriger sitzt am Straßenrand und hat seine Arme schützend vor sein Gesicht gehoben. Vor ihm steht ein Junge im Karateanzug und übt seine Kampfkünste an ihm. - Ein Gastronom setzt den Notruf ab: Seine sonst so friedliche Angestellte randaliert in seinem Restaurant und er kann sie nicht mehr bändigen. - Die Beamten werden auf Streife mit einem Saugnapf-Pfeil attackiert, der auf der Frontscheibe landet. Sofort steigen sie aus und entdecken den Übeltäter ...
