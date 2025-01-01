Auf Streife
Folge 7: Schlaf, Opa, schlaf
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden von einer 38-Jährigen zu einer Ampel gerufen, denn angeblich ist ein älterer Herr am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Als die Beamten eintreffen ,ist der Rentner nicht mehr vor Ort. - Auf Streife treffen die Beamten auf eine auf dem Boden zusammengekauerte Frau mit einer blutenden Wunde am Auge. Um sie herum liegen zerschmetterte Blumenkästen. Bei der Befragung berichtet sie, dass die neuen Mieter sie attackiert hätten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1