Auf Streife
Folge 74: Verzweiflungstat
44 Min.Ab 12
Eine Arzthelferin ist besorgt: Soeben hat sie ihre Chefin quicklebendig gesehen und nun reagiert sie nicht mehr auf ihr Rufen und Anklopfen. Was ist passiert? - Auf Streife machen die Beamten Bekanntschaft mit einem Panda. Eine 23-Jährige im Panda-Kostüm wird von einer weiteren Frau verfolgt und bittet deshalb die Beamten um Hilfe. - Eine 23-Jährige setzt den Notruf ab: In einem Bistro gibt es einen Verletzten, der zuckend am Boden liegt! Vermutlich gab es zuvor eine Schlägerei.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1