Auf Streife
Folge 8: Arme Elster
46 Min.Ab 12
Eine Krankenhaus-Patientin geht auf eine Krankenschwester los: Angeblich hat sie sich heimlich an der Geldbörse der Patientin bedient. - Eine 46-Jährige bittet die Polizei um Hilfe: Sie trifft auf ihre Nichte, die in einem Haus randaliert. Dort wohnt ihr Freund, der angeblich in der Früh mit ihr per SMS Schluss gemacht hat. - In einem Kosmetikstudio fliegen die Fetzen: Eine 25-jährige Kundin geht auf die Kosmetikerin los, weil diese sie angeblich absichtlich entstellt hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1