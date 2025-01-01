Auf Streife
Folge 90: Unter Strom
43 Min.Ab 12
Die Polizisten eilen zu einem Fahrradunfall. Dabei ist ein betrunkener Mann mit einer Gummipuppe auf seinem Gepäckträger in einen Fußgänger gefahren. Doch anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, leistet der Mann erst einmal Erste Hilfe bei der Puppe. - Auf Streifenfahrt beobachten die Polizisten einen Mann, der wild gestikulierend auf eine Frau einredet und sie anschließend heftig anpackt. Sofort schreiten die Beamten ein!
Weitere Folgen in Staffel 6
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
