Auf Streife
Folge 108: Didi kriegt 'nen Fön
45 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer hält einen aggressiven Fahrgast in seinem Wagen gefangen. Nach mehrmaligem Ermahnen hat er es nicht für nötig gehalten, seine Finger von seiner Begleitung zu lassen. - Ein homosexuelles Paar feiert lautstark und wild seine Hochzeit im Garten. Das gefällt dem homophoben Nachbarn gar nicht und er alarmiert die Polizei. - Eine 28-Jährige will ihrem erkälteten Vater eine Stärkung bringen. Doch auf dem Schrottplatz ist er nicht auffindbar.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1