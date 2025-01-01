Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die falsche Pille

SAT.1Staffel 7Folge 111
Die falsche Pille

Auf Streife

Folge 111: Die falsche Pille

43 Min.Ab 12

In einem Mehrfamilienhaus rumpelt es gewaltig: Ein Lehrer zerstört wutentbrannt die Möbel seines Nachbarn. Angeblich hat dieser versucht, ihn einzusperren. - Ein Taxifahrer ist mit einem Fahrgast unterwegs. Auf einer Landstraße bemerkt er einen abgestellten Wagen, aus dem plötzlich panisch eine Frau aussteigt und wegrennt. Dann fallen Schüsse. - Auf Fußstreife passieren die Beamten ein Café, als sie lautes Geschrei hören: Ein Gast geht auf eine hochschwangere Kellnerin los.

Auf Streife

Auf Streife

