SAT.1Staffel 7Folge 117
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird von seiner neuen Freundin attackiert und verschanzt sich in einem Zimmer, bis die Beamten zur Hilfe eilen. Der Grund des Streits ist das nachlassende Sexleben. - Ein 43-Jähriger rastet vollkommen aus und geht auf einen Azubi los, weil er sich sicher ist: Er hat seine 15-jährige Tochter geschwängert! - In einer Wäscherei liefern sich die Inhaberin und eine Kundin einen handfesten Streit: Ein teures Kleid sollte gereinigt werden, und nun ist es unauffindbar!

