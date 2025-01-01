Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 7Folge 119
44 Min.Ab 12

Ein großer Schock für eine Lehrerin gleich zu Beginn des Schuljahres: Ihr Wagen wurde demoliert und mit Fischen überschüttet. Doch das ist nicht alles, was an der Schule schief läuft. - In einem Schwangerschaftsgymnastikkurs kommt der Verdacht auf, dass eine der Teilnehmerinnen der anderen Rizinus-Öl in den Smoothie gemischt haben soll, damit diese mit Wehen in ein Krankenhaus eingeliefert werden müsste.

