SAT.1Staffel 7Folge 32
Folge 32: Gefährliches Pfand

44 Min.Ab 12

Auf ihrer Fußstreife hören die Beamten einen lauten Schrei und zerbrechendes Glas. Sofort machen sie sich auf den Weg. - Die Beamten werden von einem Taxi-Fahrer vor ein Krankenhaus gerufen. Er hat etwas sehr Seltsames beobachtet: Ein sehr jung aussehender Pfleger schob eine Patientin samt Krankenbett aus dem Krankenhaus. - Schrecklicher Vorfall in einer Schule: Ein 13-Jähriger wurde mit Unmengen an Gaffa-Tape an eine Säule geklebt.

SAT.1
