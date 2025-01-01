Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Aufgebauschter Wattebausch

SAT.1Staffel 7Folge 44
Aufgebauschter Wattebausch

Aufgebauschter WattebauschJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 44: Aufgebauschter Wattebausch

44 Min.Ab 12

Die Beamten müssen die aggressiven Gäste einer Kosmetikparty voneinander trennen und eine Kurierfahrerin beruhigen, die offenbar jegliche Kontrolle über sich verloren hat. Außerdem: Ein Teenager wird vermisst, und eine Frau sucht ihren Freund, den sie bewusstlos im Gartenhaus vermutet ...

