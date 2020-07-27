Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Partycrasher

SAT.1Staffel 7Folge 56vom 27.07.2020
45 Min.Folge vom 27.07.2020Ab 12

Ein Vorgarten ist komplett mit Toilettenpapier, Kondomen und einer Gummipuppe dekoriert! Mitten drin sitzt ein 18-Jähriger und ist völlig unbeeindruckt vom Erscheinen der Polizei. - Ein Fischbudenbesitzer dreht völlig durch und attackiert seinen Kunden mit rohem Fisch! Dieser behauptet, dass durch einen harten Gegenstand im Fischbrötchen sein Zahn gebrochen ist. - Weil ein Junge die Minigolf-Bahn eines Mannes betreten hat, flippt dieser aus und geht auf das Kind los.

SAT.1
