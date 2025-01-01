Auf Streife
Folge 57: Aufnahmeritual
44 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige hat eine seltsame Bitte an die Frauenärztin: Sie möchte eine Bestätigung über die fehlende Jungfräulichkeit! Als diese ihrem Wunsch nicht nachkommt, flippt sie völlig aus. - Beim Ausparken ist eine Frau mit ihrem Wagen rückwärts in ein Bürogebäude gefahren. - Prügelei vor Publikum: Während einer Theateraufführung werden einer 33-Jährigen die Haare abgeschnitten! Sie ist sich sicher, es kann nur ihre neidische Schauspielkollegin gewesen sein.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1