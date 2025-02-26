Auf Streife
Folge 59: Mutter ohne Kind
44 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Als die Polizisten zu Fuß auf Streife unterwegs sind, treffen sie auf eine weinende, verwirrte Frau, die völlig aufgelöst nach ihrem Baby sucht. Außerdem: Ein Junggesellinnenabschied eskaliert, weil die feiernden Damen vor einem Bordell randalieren. Die Besitzerin weiß sich nicht anders zu helfen und ruft die Polizei. Und: Ein kleines Mädchen läuft auf den Streifenwagen zu und benötigt offensichtlich Hilfe ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1