Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Ups, falsche Tasche

SAT.1Staffel 7Folge 70
Ups, falsche Tasche

Ups, falsche TascheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 70: Ups, falsche Tasche

44 Min.Ab 12

Ein Fußballtrainer packt einen 13-Jährigen und drückt ihn in einen Wassereimer! Daneben steht ein komplett mit Farbe eingesauter PKW. Gibt es hier einen Zusammenhang? - Zwei junge Frauen binden einen nackten Mann an ein Boot und ziehen ihn über einen See. Angeblich hat der Mann sich an ihre Badehöschen gemacht, als sie im Wasser waren. - In der Lobby eines Hotels streiten sich zwei Gäste um einen Koffer. Als beide daran zerren, öffnet er sich plötzlich ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen