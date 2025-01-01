Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Zieh Leine, Susi!

SAT.1Staffel 7Folge 73
Zieh Leine, Susi!

Auf Streife

Folge 73: Zieh Leine, Susi!

44 Min.Ab 12

Einsatz für die Kölner Polizisten. Eine Ehefrau nimmt eine Kneipe wutentbrannt auseinander, sperrt den Chef ein und greift die Kellnerin an. Eine 40-Jährige ist sich sicher: Sie hat soeben eine Einbrecherin auf ihrem Anwesen geschnappt! Diese jedoch weist alles von sich, denn angeblich war sie nur auf der Suche nach ihrer verschwundenen Kollegin.

