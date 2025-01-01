Auf Streife
Folge 81: Der Sex-Schlosser
44 Min.Ab 12
Zwei 18-Jährige sitzen vor einer Konditorei und zerfleddern mit ihren Händen eine Torte. Doch angeblich haben sie sich nur selbst bedient, denn die Tür stand sperrangelweit auf und niemand hat sie aufgehalten. - Eine Frau flippt völlig aus, weil sie ihre Wäsche in der Waschmaschine der Nachbarin gewaschen hat und diese nun versaut ist! Aber wieso hat sie ungefragt die Maschine genutzt? - Ausgerechnet an ihrem Geburtstag bekommt eine 52-Jährige heftigen Hautausschlag.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1