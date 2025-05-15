Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der rachsüchtige Häftling

SAT.1Staffel 7Folge 9vom 15.05.2025
Der rachsüchtige Häftling

Der rachsüchtige HäftlingJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 9: Der rachsüchtige Häftling

44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Ein entflohener Strafgefangener sucht das Zuhause seiner Ex-Freundin auf, die er für seine Inhaftierung verantwortlich macht, und will sich an ihr rächen. Der gewalttätige Mann bringt das Leben mehrerer Menschen in Gefahr. - Der Chef eines Logistik-Betriebes kommt nach einem Anschlag zu sich - und stellt fest, dass jemand mit Sekundenkleber Teufelshörner an seinem Kopf befestigt hat!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen