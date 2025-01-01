Auf Streife
Folge 10: Benutzt und Bedroht
44 Min.Ab 12
Der neue Chef führt ein Doppelleben, wie der Sohn seiner Angestellten herausgefunden hat. Das Überwachungsvideo einer Tankstelle zeigt eine bedrohliche Szene zwischen den Beiden: Schnell wird klar, dass der Minderjährige in großer Gefahr ist! - Nach einem Verkehrsunfall fehlt vom Fahrer des Unfallwagens jede Spur. Die gerufenen Polizisten finden eine Schnuffeldecke, die zum kleinen Sohn der Putzfrau der Nachbarn führt!


Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
