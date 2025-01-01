Auf Streife
Folge 109: Baby ausgesetzt
44 Min.Ab 12
Vor einem Kiosk wird ein Baby zusammen mit einem Zettel gefunden. Die Nachricht hinterlässt viele Fragen. Während eines Fußballspiels werden mehrere Geldbörsen geklaut. Da der Laden finanziell schlecht zu laufen scheint, vermuten die Gäste, dass die Kellnerin dahinter steckt. Während eines Rettungseinsatzes bemerkt der Fahrer des Krankenwagens, dass der Schlüssel noch in der Wohnung liegt und kehrt zurück. Doch er kommt nicht mehr wieder.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
