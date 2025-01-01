Auf Streife
Folge 110: Stiller Alarm
44 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer meldet einen stillen Alarm: Im gesuchten Taxi stellt sich die angebliche Fahrerin jedoch als Ex-Frau des vermissten Taxi-Fahrers heraus. - Der Chef beschuldigt seine Fahrradverkäuferin eines seiner Räder gestohlen zu haben. - Einbruch in einer Frauen-WG. Eine Bewohnerin hat dem Einbrecher die Bratpfanne übergezogen und dann die WG verlassen. - Als ein Mann in der Nachbarschaft durch einen Knallkörper verletzt wird, ist ein Zwölfjähriger im Fadenkreuz der Ermittler.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
