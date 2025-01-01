Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Robin, Tobi und der Büdchen-Coup

SAT.1Staffel 8Folge 16
Robin, Tobi und der Büdchen-Coup

Auf Streife

Folge 16: Robin, Tobi und der Büdchen-Coup

44 Min.Ab 12

Einem Neunjährigen wird das Einkaufsgeld geklaut, sodass er ein Büdchen verlässt, ohne zu zahlen. Angeblich sollte er für seinen Vater Besorgungen machen, doch es steckt mehr dahinter. Rettungskräfte alarmieren die Polizei, weil ihnen der Zutritt in eine Wohnung verweigert wird, in der sich eine verletzte Person befinden soll. Ein waschechter Kölner will selbstgebastelte Köln-Souvenirs verkaufen und sorgt in der Stadt mit Kölscher Musik für Lärmbelästigung.

