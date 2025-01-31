Auf Streife
Folge 2: Uhu-Lala
43 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Ein Gast einer Nudistenparty stößt auf der Straße mit einer jungen Frau zusammen. Es stellt sich heraus, dass die ominöse Party im Haus ihrer Mutter stattfindet. - Ein Achtjähriger wird beschuldigt, einen Mann beklaut zu haben. Hat er den Diebstahl seiner Mutter zuliebe begangen? - Ein Mann stürmt das Haus des jungen Lovers seiner besten Freundin. Der soll sie aus Eifersucht verschleppt haben. Die Beamten finden einen Abschiedsbrief, der die böse Vermutung verstärkt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1