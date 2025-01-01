Auf Streife
Folge 23: Die Samenräuberin
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Wohnungseinbruch gerufen. Vor Ort herrscht Chaos: Der Täter ist entkommen, und im Kleiderschrank finden die Beamten den Freund der Melderin - Das Auto einer Schiedsrichterin wird mit Beton gefüllt. Als Täter kommen zwei Väter der Spieler in Frage, die sich bereits während des Spiels über sie aufgeregt haben, doch sie haben angeblich ein Alibi. - Ein Senior hat seinem Enkel auf dem Sterbebett verraten, dass er ein Vermögen vergraben hat ...
