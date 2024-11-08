Auf Streife
Folge 33: Tittenverteidigerin
44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Werbeplakate für die Wahl einer Schönheitskönigin werden verunstaltet. Wer hat etwas gegen den Wettbewerb, bei dem es hauptsächlich um die Oberweite der Teilnehmerinnen geht? - Im Essen eines Lieferdienstes tauchen plötzlich kleine Teile von Klingen auf. Der Verdacht fällt auf den Sohn des Ladenbesitzers, der durchaus ein Motiv hat. - Die Beamten müssen eine Gitarre löschen, die aus der Kellerparzelle einer Mädels-WG gestohlen wurde und nun in Flammen steht.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1