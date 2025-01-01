Auf Streife
Folge 41: Betreuungsnot
45 Min.Ab 12
Aufgrund mangelnder Kita-Plätze kommt es in einer Kita zu einem heftigen Tumult: Wütende Eltern haben Absagen erhalten, obwohl ihnen der Platz bereits zugesichert wurde. Ein Familienvater verdächtigt seine Nachbarin, mit Viagra zu dealen. Als die Beamtem ihre Wohnung durchsuchen, erhärtet sich der Verdacht gegen sie und ihren Ex-Mann.
