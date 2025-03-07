Auf Streife
Folge 54: Klau-sur
45 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Als einer Lehrerin Handtasche und der Beutel mit Klausuren an einer Tankstelle geklaut werden, fällt der Verdacht sofort auf die Schüler, deren Klausuren fehlen. Die Beamten werden zu einer Körperverletzung gerufen. Jemand hat einen jungen Sportler gewaltsam zugerichtet, doch der betitelt das ganze als Lappalie. Ein Mann wird beim Müll rausbringen von einem Auto erfasst. Es stellt sich heraus, dass er das Auto nicht gehört hat, da seine Hörgeräte verschwunden sind.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1