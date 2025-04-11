Lügen haben schöne SchuheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 86: Lügen haben schöne Schuhe
44 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Die Beamten werden wegen eines Diebstahls zu einem Schuhladen gerufen. Dort finden sie die Stieftochter der Inhaberin eingesperrt im Hinterzimmer vor. Weil eine junge Frau in einem Restaurant ihr Baby stillt, rastet ein Gast aus und ruft die Polizei. Welche Geschichte die Polizisten vor Ort erwartet, macht alle Beteiligten sprachlos. Mitten in der Nacht wird ein Auto gestohlen, in dem noch eine betrunkene junge Frau saß.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1