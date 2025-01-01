Auf Streife
Folge 99: Aus dem Ruder gelaufen
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau erhält sexuell belästigende Post und hat ihren Nachbarn in Verdacht. Dieser gesteht zwar die Tat, doch soll dies nur der Anfang allen Übels sein. - In einem Fotoladen werden mehrere Fotos gestohlen: Eine Kundin, deren Fotos ebenfalls entwendet wurden, vermutet, dass jemand versucht, ein pikantes Geheimnis zu vertuschen. - Weil der Schwarm einer Teenagerin deren Gefühle nicht erwidert und sie auch nicht zu seiner Party eingeladen hat, demoliert sie sein Auto.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1