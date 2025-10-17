Auf Streife
Folge 16: Felix aus der Asche
45 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf der Suche nach einem kleinen Jungen in einem verlassenen Waldstück, finden die Beamten ein ausgebranntes Auto sowie einen ohnmächtigen Mann. - Eine Partylocation wird vor Beginn einer Geburtstagsparty verwüstet. - Verwüstete Verkaufsstände und gestohlene Geldkassen verschwinden von einem Flohmarkt im Kindergarten. - Der Vermieter eines Mehrfamilienhauses wird bestohlen. Er beschuldigt eine ehemalige Mieterin, doch diese beteuert ihre Unschuld ...
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
