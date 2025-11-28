Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 28vom 28.11.2025
44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Eine Rentnerin folgt dem Rat einer Hellseherin und wird dann um ihren wertvollen Schmuck bestohlen! - Ein Hausmeister schlägt Alarm: In einem Mehrfamilienhaus, in dem eine Prostituierte ihr Geschäft betreibt, kommt es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Nachbarin! - Im Park wird ein 21-Jähriger um seine Tasche bestohlen. Er wehrt sich mit Tränengas und hinterlässt so Spuren an dem Täter! - Ein Gas-Wasser-Installateur wird während seiner Arbeit des Diebstahls beschuldigt!

SAT.1
