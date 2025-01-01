Auf Streife
Folge 41: Wir brauchen Bass
45 Min.Ab 12
Als ein Mann in das alte Auto der Freundin steigt, wird er brutal herausgezerrt. Daraufhin schnappt sich der Täter den Wagen! - Bei einem Waldausflug der Kindergartengruppe verschwindet ein Fünfähriger. Als er aufgefunden wird, hat er eine blutige Bisswunde im Gesicht! - Eine Wirtin verzeichnet stetig ein Minus in ihrer Kasse. Angeblich sind die Spielautomaten der Grund für den Ruin! - Am See wird eine Frau von einem Fremden belästigt und geschlagen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1