Auf Streife
Folge 49: Auf Exchse
45 Min.Ab 12
Fiese Racheaktion: Nach der Trennung von ihrem Freund wird die Wohnung einer Frau restlos verwüstet. - Einsatz an einer Berufsschule. Eine Schülerin wird von ihrem Lehrer angefahren, doch wer ist hier das wahre Opfer? - Viel mehr als nur eine Ruhestörung: Was hat es mit den kreidebleichen Musikern und der ans Bett gefesselten Vermieterin auf sich? - Gefährliche Mitfahrgelegenheit: Eine Tramperin wurde in den Kofferraum eines PKWs gesperrt und hofft auf Rettung durch die Beamten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
