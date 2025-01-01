Auf Streife
Folge 51: Auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Kaltherzige Fahrerflucht: Nachdem ein Kind angefahren wurde, machen sich die Beamten auf die Suche nach den Tätern. - Verschandeltes Tattoo: Die Beamten werden von einer Braut wegen Körperverletzung in ein Tattoo-Studio gerufen. - Ein vermeintlicher Handwerker geht eine alte Dame an, die ihn daraufhin mit einer antiken Waffe bedroht. - Die Beamten werden von einer Frau zum verwüsteten Haus ihres Sohnes gerufen, aus dem die verzweifelten Schreie ihres Enkelkinds ertönen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1