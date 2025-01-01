Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 79
Folge 79: Schlaf gut

44 Min.Ab 12

Kuriose Masche: Ein mutmaßlicher Einbrecher gibt sich als Schlafwandler aus. - Vermeintliche Geliebte: Eine Ehefrau vermutet, dass ihr Mann sie mit einer Jüngeren betrügt und flippt völlig aus! - Nach dem Einbruch in die versiegelte Wohnung des verstorbenen Großvaters, wird der Enkel verdächtigt. Wollte er wirklich nur ein Andenken an seinen Opa? - Spektakuläre Protestaktion gegen Fleischkonsum: Demonstranten blockieren das erst vor Kurzem eröffnete Steak-Restaurant!

SAT.1
