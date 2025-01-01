Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 24
45 Min.Ab 12

Auf einer Hausparty wird eine Designerhandtasche geklaut. Doch der Dieb überführt sich wenig später selbst. - Eine verwirrte Rentnerin wird von ihrer Tochter mit Sack und Pack vor die Tür gesetzt. Nur zögernd gibt die Tochter den Beamten die dramatischen Hintergründe preis. - Und: Ein Mann verliebt sich in eine Prostituierte. Als er sie zur Hochzeit abholen möchte, macht der Türsteher dicht.

