Auf Streife
Folge 25: Amok-Fahrer
45 Min.Ab 12
Ein 20-Jähriger flüchtet nach einem Unfall und lässt seine Beifahrerin sowie die Fahrerin des anderen Fahrzeugs verletzt zurück. Können die Polizisten den Flüchtigen aufgreifen? - Die Polizisten folgen dem Notruf eines Buchhändlers, der Hilfe bei einem Konflikt zwischen zwei Kunden braucht. Offensichtlich hat der eine den anderen grundlos beschimpft, woraufhin ein Streit entbrannt ist. Warum ist der Mann so aggressiv?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1