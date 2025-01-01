Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 42
47 Min.Ab 12

Der Hochzeitstag eines Ehepaares endet mit dem Besuch der Polizei. Der geschockte Mann gibt an, von seiner Frau mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Aber warum? - Ein unbekannter Mann ohne Hose zieht eine Kundin in die Umkleidekabine und nötigt sie sexuell. Anschließend flüchtet er. Werden die Beamten den Täter finden, bevor er wieder straffällig wird? - Ein Vater geht auf den Turnlehrer seiner Tochter los, weil dieser in der Umkleidekabine Kameras installiert.

